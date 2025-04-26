Чествование жертв Чернобыльской трагедии в Одессе 2025

В Одессе возложили цветы к памятнику одесситам-чернобыльцам. Фото: ОГС

В Одессе сегодня вспоминают трагические события Чернобыльской катастрофы. К памятнику чернобыльцам семьи ликвидаторов, представители власти и горожане возложили цветы.

Об этом в субботу, 26 апреля, сообщили в Одесском городском совете.

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Чествование одесситов-чернобыльцев

26 апреля в Одессе состоялись мероприятия по случаю 39-й годовщины Чернобыльской трагедии. На площади перед памятником одесситам-чернобыльцам собрались родственники ликвидаторов, местные власти и неравнодушные горожане. Они возложили цветы и минутой молчания почтили память всех, кто отдал жизнь, спасая мир от радиационной катастрофы.

Возложение цветов к памятнику. Фото: ОГС

В храмах города в этот день отслужили молебны по умершим героям-ликвидаторам. Священники напомнили, что мужество этих людей заслуживает вечного уважения, ведь без их подвигов последствия трагедии могли быть еще более катастрофическими.

Цветы возле памятника. Фото: ОГС

Добавим, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрыв на четвертом энергоблоке привел к масштабному радиационному загрязнению части Украины и Европы. Советская власть тогда пыталась скрыть реальные масштабы трагедии, что только усугубило ситуацию.

Напомним, мы писали, есть ли риск повторной трагедии на Запорожской АЭС. Также сообщали, что в Украине существовала большая вероятность второго взрыва на Чернобыльской атомной электростанции.