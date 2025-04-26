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В Одесі вшанували пам’ять жертв Чорнобиля — фото з події

26 квітня 2025 13:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Вшанування жертв Чорнобильської трагедії в Одесі 2025 року
В Одесі поклали квіти до пам’ятника одеситам-чорнобильцям. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні згадують трагічні події Чорнобильської катастрофи. До пам’ятника чорнобильцям родини ліквідаторів, представники влади та містяни поклали квіти.

Про це у суботу, 26 квітня, повідомили в Одеській міській раді

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В Одесі вшанували пам’ять жертв Чорнобиля — фото з події - фото 1
Пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської АЕС в Одесі. Фото: ОМР

Вшанування одеситів-чорнобильців

26 квітня в Одесі відбулися заходи з нагоди 39-их роковин Чорнобильської трагедії. На площі перед пам’ятником одеситам-чорнобильцям зібралися родичі ліквідаторів, місцева влада та небайдужі містяни. Вони поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя, рятуючи світ від радіаційної катастрофи.

В Одесі вшанували пам’ять жертв Чорнобиля — фото з події - фото 2
Покладання квітів до пам'ятника. Фото: ОМР

У храмах міста цього дня відслужили молебні за померлими героями-ліквідаторами. Священники нагадали, що мужність цих людей заслуговує вічної шани, адже без їхніх подвигів наслідки трагедії могли бути ще катастрофічнішими.

В Одесі вшанували пам’ять жертв Чорнобиля — фото з події - фото 1
Квіти біля пам'ятника. Фото: ОМР

Додамо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася в ніч на 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці призвів до масштабного радіаційного забруднення частини України та Європи. Радянська влада тоді намагалася приховати реальні масштаби трагедії, що тільки погіршило ситуацію.

Нагадаємо, ми писали, чи є ризик повторної трагедії на Запорізькій АЕС. Також повідомляли, що в Україні існувала велика ймовірність другого вибуху на Чорнобильській атомній електростанції.

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