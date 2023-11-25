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В Одессе почтили память жертв Голодоморов

25 ноября 2023 12:55
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Лилия Швец
редактор
В Одессе почтили память жертв Голодоморов
Глава Одесского ОВА Олег Кипер и председатель Одесского областного совета Григорий Диденко. Фото: Олег Кипер
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня почтили память жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. К памятному знаку возложили цветы и колосья.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"В этом году 90-я годовщина того геноцида украинского народа, который унес миллионы жизней. Россияне и сейчас пытаются уничтожать нашу нацию и наше зерно. Но мы выстоим и победим", — написал Олег Кипер.

Возложение цветов и композиции из ржаных и пшеничных колосьев состоялось на Лидерсовском бульваре. Память погибших от голода почтили минутой молчания.

Добавим, что в этот день в храмах Одессы проходят поминальные богослужения. А в 16:00 — общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу" памяти украинцев, погибших во время голодоморов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам ко Дню памяти жертв Голодомора. Он поблагодарил все государства, признавшие Голодомор преступлением против Украины и ее людей. По его словам, сегодня Украина "с глубокой грустью и уважением" чествует миллионы жертв голодоморов. Владимир Зеленский и Елена Зеленская почтили память жертв Голодомора. Вместе с ними в церемонии приняли участие Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Алексей Данилов, Рустем Умеров и зарубежные лидеры.

Также мы писали, что каждый год в Украине чтят память жертв Голодомора. В четвертую субботу ноября украинцы зажигают свечи за умерших от голода в страшные годы 1932-1933, поэтому и вы не забудьте вечером вспомнить о тех, кого жестоко убила советская власть.

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