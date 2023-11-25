В Одесі вшанували памʼять жертв Голодоморів

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та голова Одеської обласної ради Григорій Діденко. Фото: Олег Кіпер

В Одесі сьогодні вшанували памʼять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. До памʼятного знаку поклали квіти та колоски.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Цьогоріч 90-ті роковини того геноциду українського народу, що забрав мільйони життів. Росіяни й зараз намагаються нищити нашу націю та наше зерно. Але ми вистоїмо і переможемо", — написав Олег Кіпер.

Покладання квітів та композиції із житніх і пшеничних колосків відбулося на Лідерсівському бульварі. Пам'ять загиблих від голоду вшанували хвилиною мовчання.

Додамо, що цього дня в храмах Одеси проходять поминальні богослужіння. А о 16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку" пам’яті українців, які загинули під час голодоморів.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський звернувся до українців до Дня пам'яті жертв Голодомору. Він подякував всім державам, які визнали Голодомор злочином проти України та її людей. За його словами, сьогодні Україна "з глибоким сумом та повагою" вшановує мільйони жертв голодоморів. Володимир Зеленський та Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв Голодомору. Разом з ними у церемонії взяли участь Валерій Залужний, Кирило Буданов, Андрій Єрмак, Олексій Данілов, Рустем Умєров та іноземні лідери.

Також ми писали, що кожного року в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. В четверту суботу листопада українці запалюють свічки за тих, хто помер від голоду в страшні роки 1932-1933, тому і ви не забудьте ввечері згадати тих, кого жорстоко вбила радянська влада.