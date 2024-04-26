В Одессе почтили память жертв трагедии на Чернобыльской АЭС

В Одессе состоялась церемония возложения цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам. Фото: Олег Кипер

Сегодня в Украине чтят память 38-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС. По случаю годовщины в Одессе к памятнику участникам ядерных испытаний жители города возложили цветы.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В Одессе сегодня, в день 38-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС, почтили память погибших в результате ликвидации последствий трагедии. По случаю годовщины трагедии традиционно состоялась церемония возложения цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам на Александровском проспекте.

"Чтим память погибших и пострадавших, выражаем соболезнования их семьям и близким. Помним о Чернобыле и его последствиях, учимся на ошибках прошлого и прилагаем усилия для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторились", — отметил Олег Кипер.

Памятник одесситам-чернобыльцам, к которому возложили цветы в память о погибших. Фото: Олег Кипер

Чернобыльская катастрофа 1986 года

В ночь на 26 апреля 1986 года на ЧАЭС вспыхнул четвертый энергоблок. На ликвидацию аварии привлекли более 500 000 человек, более 10 000 погибли. Эта катастрофа считается самой большой за всю историю ядерной энергетики.

Тогдашнее руководство СССР пыталось скрыть размеры трагедии, но радиоактивное облако от взрыва прошлось по Европе, восточной части США, большая часть радиоактивных веществ осели в Беларуси. Людей начали эвакуировать из Киевской области. Всего вынужденно покинули дом более 300 000 человек.

Риск ядерной катастрофы

Мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почтил память жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Генерал заявил, что сегодняшняя оккупация Россией Запорожской АЭС представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с 38-й годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства напомнил, что сейчас опасность для Украины и всей Европы представляет оккупация россиянами Запорожской АЭС.