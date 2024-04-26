В Одесі вшанували пам'ять жертв трагедії на Чорнобильській АЕС

В Одесі відбулась церемонія покладання квітів до памʼятника одеситам-чорнобильцям. Фото: Олег Кіпер

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять 38-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. З нагоди роковини в Одесі до пам'ятника учасникам ядерних випробувань жителі міста поклали квіти.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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В Одесі сьогодні, у день 38-ї роковини катастрофи на Чорнобильській АЕС, вшанували пам'ять загиблих в результаті ліквідації наслідків трагедії. З нагоди роковини трагедії традиційно відбулась церемонія покладання квітів до памʼятника одеситам-чорнобильцям на Олександрівському проспекті.

"Вшановуємо пам'ять загиблих та постраждалих, висловлюємо співчуття їхнім родинам і близьким. Пам’ятаймо про Чорнобиль та його наслідки, навчаймося на помилках минулого та докладаймо зусиль для того, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися", — зазначив Олег Кіпер.



Пам'ятник одеситам-чорнобильцям, до якого поклали квіти в пам'ять про загиблих. Фото: Олег Кіпер

Чорнобильська катастрофа 1986 року

В ніч проти 26 квітня 1986 року на ЧАЕС спалахнув четвертий енергоблок. На ліквідацію аварії залучили понад 500 000 осіб, понад 10 000 людей загинули. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики.

Тодішнє керівництво СРСР намагалося приховати розміри трагедії, але радіоактивна хмара від вибуху пройшлася Європою, східною частиною США, велика частина радіоактивних речовин осіли в Білорусі. Людей почали евакуйовувати з Київської області. Загалом вимушено покинули дім понад 300 000 осіб.

Ризик ядерної катастрофи

Ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вшанував пам'ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Генерал заявив, що сьогоднішня окупація Росією Запорізької АЕС становить загрозу не лише Україні, а й міжнародній безпеці.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з 38-ю річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Глава держави нагадав, що зараз небезпеку для України та усієї Європи представляє окупація росіянами Запорізької АЕС.