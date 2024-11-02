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В Одессе установили берлинские подушки — где именно

2 ноября 2024 14:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Берлинские подушки установили на дорогах Одессы
Берлинские подушки на дороге. Фото: ОМР
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Коммунальное учреждение "СМЭП" реализует меры по улучшению безопасности дорожного движения в Одессе. Особое внимание уделяется участкам с интенсивным трафиком, где установлены новые средства успокоения движения в виде берлинских подушек безопасности.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

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Коммунальщики устанавливают берлинские подушки. Фото: ОГС

Берлинские подушки в Одессе

Берлинские подушки безопасности появились на перекрестке Адмиральского проспекта и ул. Гераниевой. В отличие от традиционных лежачих полицейских, берлинские подушки располагаются не во всю ширину дороги, а непосредственно на полосе движения. Это позволяет контролировать скоростной режим транспортных средств и уменьшить уличные скачки, обеспечивая безопасность всех участников движения. Общественный транспорт может проезжать без подтормаживания, в то время как легковые автомобили обязаны снижать скорость.

В Одессе установили берлинские подушки - где именно - фото 2
Берлинская подушка безопасности. Фото: ОГС

Водители должны быть внимательными и соблюдать скоростной режим, чтобы обеспечить безопасность на дорогах Одессы.

Напомним, мы писали, как правильно хранить летнюю резину. Также в октябре в Украине было приобретено более 5,8 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель всего на 1% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

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