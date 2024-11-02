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В Одесі встановили берлінські подушки — де саме

2 листопада 2024 14:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Берлінські подушки встановили на дорогах Одеси
Берлінські подушки на дорозі. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Комунальна установа "СМЕП" реалізує заходи для покращення безпеки дорожнього руху в Одесі. Особлива увага приділяється ділянкам з інтенсивним трафіком, де встановлені нові засоби заспокоєння руху у вигляді берлінських подушок безпеки.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомили в Одеській міській раді

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Комунальники встановлюють берлінські подушки. Фото: ОМР

Берлінські подушки в Одесі

Берлінські подушки безпеки. з'явилися на перехресті Адміральського проспекту та вул. Геранієвій. На відміну від традиційних лежачих поліцейських, берлінські подушки розташовуються не на всю ширину дороги, а безпосередньо на смузі руху. Це дозволяє контролювати швидкісний режим транспортних засобів та зменшити вуличні перегони, забезпечуючи безпеку всіх учасників руху. Громадський транспорт може проїжджати без пригальмовування, тоді як легкові автомобілі зобов'язані знижувати швидкість.

В Одесі встановили берлінські подушки — де саме - фото 2
Берлінська подушка безпеки. Фото: ОМР

Водії мають бути уважними та дотримуватись швидкісного режиму, аби забезпечити безпеку на дорогах Одеси.

Нагадаємо, ми писали, як правильно зберігати літню гуму. Також У жовтні в Україні було придбано понад 5,8 тисячі нових легкових автомобілів. Цей показник лише на 1% перевищує результат аналогічного періоду минулого року.

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