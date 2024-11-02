Берлінські подушки встановили на дорогах Одеси

Берлінські подушки на дорозі. Фото: ОМР

Комунальна установа "СМЕП" реалізує заходи для покращення безпеки дорожнього руху в Одесі. Особлива увага приділяється ділянкам з інтенсивним трафіком, де встановлені нові засоби заспокоєння руху у вигляді берлінських подушок безпеки.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Берлінські подушки в Одесі

Берлінські подушки безпеки. з'явилися на перехресті Адміральського проспекту та вул. Геранієвій. На відміну від традиційних лежачих поліцейських, берлінські подушки розташовуються не на всю ширину дороги, а безпосередньо на смузі руху. Це дозволяє контролювати швидкісний режим транспортних засобів та зменшити вуличні перегони, забезпечуючи безпеку всіх учасників руху. Громадський транспорт може проїжджати без пригальмовування, тоді як легкові автомобілі зобов'язані знижувати швидкість.

Берлінська подушка безпеки. Фото: ОМР

Водії мають бути уважними та дотримуватись швидкісного режиму, аби забезпечити безпеку на дорогах Одеси.

Нагадаємо, ми писали, як правильно зберігати літню гуму. Також У жовтні в Україні було придбано понад 5,8 тисячі нових легкових автомобілів. Цей показник лише на 1% перевищує результат аналогічного періоду минулого року.