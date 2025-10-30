Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе введены почасовые графики отключений - когда будет свет

В Одессе введены почасовые графики отключений - когда будет свет

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 09:56
обновлено: 09:56
Отключение света в Одессе после атаки РФ - график и детали
Ребята заправляют генератор горючим. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

После новой массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру в Украине введено ограничение потребления электроэнергии. В Одессе и области действуют почасовые графики отключений, а энергетики работают над восстановлением сетей после ударов.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Реклама
Читайте также:

Графики отключений

В результате ночной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины повреждены объекты в нескольких регионах, в том числе в Одесской области. Чтобы стабилизировать систему, введены графики отключений света. По данным "Укрэнерго", сегодня, 30 октября, в Одесской области они будут действовать так:

В Одесі запровадили графіки відключень світла
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
В Одесі запровадили графіки відключень світла
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Жителей Одессы просят следить за обновлениями на официальных страницах своего облэнерго и экономно использовать электроэнергию, когда она есть по графику. Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что после окончания тревог аварийные службы и ремонтные бригады сразу приступят к восстановлению питания и ликвидации последствий обстрелов.

"Как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба", — отметила Гринчук.

Специалисты предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается сложной и может меняться в течение дня.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Чтобы узнать в какой вы группе нужно перейти по ссылке. Указать свой населенный пункт. Ввести улицу и номер дома. На экране появится ваш график отключений. Также следите за сообщением на официальной странице ДТЭК в Facebook.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, что в результате атаки на Украину графики ввели в Киеве. Также мы сообщали, что графики действуют во Львове..

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации