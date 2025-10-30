Отключение света в Одессе после атаки РФ - график и детали

Ребята заправляют генератор горючим. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

После новой массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру в Украине введено ограничение потребления электроэнергии. В Одессе и области действуют почасовые графики отключений, а энергетики работают над восстановлением сетей после ударов.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Графики отключений

В результате ночной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины повреждены объекты в нескольких регионах, в том числе в Одесской области. Чтобы стабилизировать систему, введены графики отключений света. По данным "Укрэнерго", сегодня, 30 октября, в Одесской области они будут действовать так:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Жителей Одессы просят следить за обновлениями на официальных страницах своего облэнерго и экономно использовать электроэнергию, когда она есть по графику. Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что после окончания тревог аварийные службы и ремонтные бригады сразу приступят к восстановлению питания и ликвидации последствий обстрелов.

"Как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба", — отметила Гринчук.

Специалисты предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается сложной и может меняться в течение дня.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Чтобы узнать в какой вы группе нужно перейти по ссылке. Указать свой населенный пункт. Ввести улицу и номер дома. На экране появится ваш график отключений. Также следите за сообщением на официальной странице ДТЭК в Facebook.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, что в результате атаки на Украину графики ввели в Киеве. Также мы сообщали, что графики действуют во Львове..