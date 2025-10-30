Відключення світла в Одесі після атаки РФ — графік і деталі

Хлопці заправляють генератор пальним. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після нової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні запроваджено обмеження споживання електроенергії. В Одесі та області діють погодинні графіки відключень, а енергетики працюють над відновленням мереж після ударів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Реклама

Читайте також:

Графіки відключень

Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України пошкоджено об’єкти в кількох регіонах, зокрема в Одеській області. Щоб стабілізувати систему, запроваджено графіки відключень світла. За даними "Укренерго", сьогодні, 30 жовтня, на Одещині вони діятимуть так:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Жителів Одеси просять стежити за оновленнями на офіційних сторінках свого обленерго та економно використовувати електроенергію, коли вона є за графіком. Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що після закінчення тривог аварійні служби й ремонтні бригади відразу розпочнуть відновлення живлення та ліквідацію наслідків обстрілів.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків", — зазначила Гринчук.

Фахівці попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається складною та може змінюватися протягом дня.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Щоб дізнатися в якій ви групі потрібно перейти за посиланням. Вказати свій населений пункт. Ввести вулицю та номер будинку. На екрані зʼявиться ваш графік відключень. Також стежте за повідомленням на офіційній сторінці ДТЕК у Facebook.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, що внаслідок атаки на Україну графіки ввели у Києві. Також ми повідомляли, що графіки діють у Львові.