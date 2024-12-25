Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе ввели графики отключений — когда будет свет arrow

В Одессе ввели графики отключений — когда будет свет

25 декабря 2024 09:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключения света на 25 декабря в Одессе и области
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 25 декабря, в Одессе введены графики отключения света. Это связано с масштабной российской ракетной атакой на энергосистему Украины. Время ограничений может изменяться в течение дня, об изменениях сообщат заранее.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

Читайте также:
В Одессе ввели отключения света — графики на сегодня - фото 1
Уведомление об отключении. Фото: скриншот

Графики на среду 25 декабря

  • Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10 часов;
  • Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00;
  • Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00;
  • Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.
null
Графики света. Фото: скриншот
null
Графики света. Фото: скриншот

Где узнать графики

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Отметим, что утром 25 декабря РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику в этом году.

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", — говорят энергетики.

Подробнее об атаке читайте в нашем материале.

Также мы сообщали, сколько будет стоить 1 кВт-ч с 1 января 2025 года и кто сможет снизить нагрузку на свой кошелек.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

10:38 В Днепре погиб человек из-за российского обстрела

10:24 Кредитные долги — что будет, если не вернуть микрозайм

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

10:22 Отключение света в Киеве — в ДТЭК обновили график

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:18 Зеленский отреагировал на российский удар на Рождество

10:14 ФЛП не будут платить налог в декабре — Зеленский подписал закон

10:13 Пенсии для киевлян — будет ли повышение выплат с 1 января

10:07 Массовая атака РФ — в сети показали примерный маршрут ракет

09:59 На Одесчине будет новый индустриальный парк — где именно

10:38 В Днепре погиб человек из-за российского обстрела

10:24 Кредитные долги — что будет, если не вернуть микрозайм

10:22 Отключение света в Киеве — в ДТЭК обновили график

10:18 Зеленский отреагировал на российский удар на Рождество

10:14 ФЛП не будут платить налог в декабре — Зеленский подписал закон

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:13 Пенсии для киевлян — будет ли повышение выплат с 1 января

10:07 Массовая атака РФ — в сети показали примерный маршрут ракет

09:59 На Одесчине будет новый индустриальный парк — где именно

09:58 Рождественская атака на Киевщину – последствия ночного удара

09:52 В Днепре раздался взрыв — какая угроза

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине