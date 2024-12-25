Отключения света на 25 декабря в Одессе и области

В Одессе ввели графики отключений — когда будет свет
Сегодня, 25 декабря, в Одессе введены графики отключения света. Это связано с масштабной российской ракетной атакой на энергосистему Украины. Время ограничений может изменяться в течение дня, об изменениях сообщат заранее.
Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".
Графики на среду 25 декабря
- Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10 часов;
- Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00;
- Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00;
- Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.
Где узнать графики
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Отметим, что утром 25 декабря РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику в этом году.
"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", — говорят энергетики.
Подробнее об атаке читайте в нашем материале.
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