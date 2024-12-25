Отключения света на 25 декабря в Одессе и области

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 25 декабря, в Одессе введены графики отключения света. Это связано с масштабной российской ракетной атакой на энергосистему Украины. Время ограничений может изменяться в течение дня, об изменениях сообщат заранее.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

Читайте также:

Уведомление об отключении. Фото: скриншот

Графики на среду 25 декабря

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10 часов;

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00;

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00;

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

Графики света. Фото: скриншот

Графики света. Фото: скриншот

Где узнать графики

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Отметим, что утром 25 декабря РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику в этом году.

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", — говорят энергетики.

Подробнее об атаке читайте в нашем материале.

Также мы сообщали, сколько будет стоить 1 кВт-ч с 1 января 2025 года и кто сможет снизить нагрузку на свой кошелек.