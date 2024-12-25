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В Одесі ввели графіки відключень — коли буде світло

25 грудня 2024 09:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла на 25 грудня в Одесі та області
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 25 грудня, в Одесі впровадили графіки відключення світла. Це пов'язано з масштабною російською ракетною атакою на енергосистему України. Час обмежень може змінюватись впродовж дня, про зміни повідомлять заздалегідь.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

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Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

Графіки на середу 25 грудня

  • Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 10:00;
  • Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00;
  • Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 10:00;
  • Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.
В Одесі ввели графіки відключень — коли буде світло - фото 2
Графіки світла. Фото: скриншот
В Одесі ввели графіки відключень — коли буде світло - фото 3
Графіки світла. Фото: скриншот

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Зазначимо, що вранці 25 грудня РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику цього року. 

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", — говорять енергетики.  

Докладніше про атаку читайте у нашому матеріалі.

Також ми повідомляли, скільки буде коштувати 1 кВт-год з 1 січня 2025 року та хто зможе зменшити навантаження на свій гаманець 

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