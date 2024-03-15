Погода в Одессе и области сегодня, 15 марта

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 15 марта, будет оставаться пасмурной. Синоптики передают дожди в регионе и местами небольшую дымку. Средняя температура воздуха будет составлять +7 °С днем и +4 °С ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно.

Днем небольшой дождь, ночью может усилиться.

Температура ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С тепла.

Ветер переменный, 3-8 м/с.

Восход: 14 марта солнце взошло в 06:15.

Заход: 14 марта солнце зайдет в 17:59.

Продолжительность светового дня: 11 часов и 44 минуты.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем местами небольшой дождь.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью +1...+6 °C, днем +4...+9 °C тепла.

На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 15 марта

Погода в Украине в пятницу, 15 марта, будет свежей и преимущественно облачной. По словам синоптика Натальи Диденко, 15 марта практически во всех областях Украины температура воздуха будет держаться на уровне +8...+11 °C.

В центральной части возможен дождь, местами на юге и востоке — даже со снегом. На севере без существенных осадков.

В конце концов, в пятницу теплее всего будет в западных регионах, где температура воздуха прогреется вплоть до +9...+14 °C.