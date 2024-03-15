Погода в Одесі і області сьогодні, 15 березня

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 15 березня, залишатиметься похмурою. Синоптики передають дощі в регіоні та місцями невелику димку. Середня температура повітря становитиме +7 °С вдень і +4 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно.

Вдень невеликий дощ, вночі може посилитися.

Температура вночі +3...+5 °С, вдень +6...+8 °С тепла.

Вітер змінний, 3 — 8 м/с.

Схід сонця: 14 березня сонце зійшло о 06:15.

Захід сонця: 14 березня сонце зайде о 17:59.

Тривалість світлового дня: 11 годин і 44 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі +1...+6 °C, вдень +4...+9 °C тепла.

На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 15 березня

Погода в Україні у п'ятницю, 15 березня, буде свіжою та переважно хмарною. За словами синоптика Наталії Діденко, 15 березня практично у всіх областях України температура повітря триматиметься на рівні +8... +11 °C.

У центральній частині можливий дощ, подекуди на півдні та сході — навіть зі снігом. На півночі без істотних опадів.

Зрештою, у п'ятницю найтепліше буде у західних регіонах, де температура повітря прогріється аж до +9...+14 °C.