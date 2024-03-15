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В Одесі зачекались весни — синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

15 березня 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 15 березня
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 15 березня, залишатиметься похмурою. Синоптики передають дощі в регіоні та місцями невелику димку. Середня температура повітря становитиме +7 °С вдень і +4 °С вночі.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Хмарно.
  • Вдень невеликий дощ, вночі може посилитися.
  • Температура вночі +3...+5 °С, вдень +6...+8 °С тепла.
  • Вітер змінний, 3 — 8 м/с.

Схід сонця: 14 березня сонце зійшло о 06:15.
Захід сонця: 14 березня сонце зайде о 17:59.
Тривалість світлового дня: 11 годин і 44 хвилини.

В Одесі зачекались весни — синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °C,  вдень +4...+9 °C тепла.
  • На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.
В Одесі зачекались весни — синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 15 березня

Погода в Україні у п'ятницю, 15 березня, буде свіжою та переважно хмарною. За словами синоптика Наталії Діденко, 15 березня практично у всіх областях України температура повітря триматиметься на рівні +8... +11 °C. 

У центральній частині можливий дощ, подекуди на півдні та сході — навіть зі снігом. На півночі без істотних опадів. 

Зрештою, у п'ятницю найтепліше буде у західних регіонах, де температура повітря прогріється аж до +9...+14 °C. 

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