В Одессе зажгли свечу меноры в честь праздника Хануки — подробности

Менора в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 декабря, на Приморском бульваре Одессы зажгли четвертую свечу меноры. Одесса традиционно отмечает праздник Хануки вместе со всеми иудеями.

Фотокорреспондент Новости.LIVE побывал на Приморском бульваре, чтобы запечатлеть процесс зажигания свечи на ханукии.

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Празднование Хануки в Одессе

На Приморском бульваре у памятника Дюку сегодня можно было наблюдать сразу две ханукии. Одна уже традиционная электрическая и вторая, состоящая из свечей. Менор – это символ света и традиций еврейского праздника. После прочтения молитвы зажег очередную свечу главный раввин Одессы и Юга Украины, Авраам Вольф.

"Мы уверены, что маленький огонь, победит большое зло. Украина всегда была и остается верным другом еврейского народа, и я уверен, что эти две страны обязательно одержат победу над врагом", — отметил Авраам Вольф.

Главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф. Фото: Новини.LIVE

От имени руководства города поздравил евреев с праздником депутат Одесского городского совета Павел Вугельман.

"Когда мы верим, и когда Бог с нами, любой враг нам не страшен. Мы уверены, что очень скоро благодаря свету в наших сердцах и ВСУ мы победим. С праздником!" — отметил депутат.

Депутат Одесского городского совета Павел Вугельман. Фото: Новини.LIVE

Что известно о Хануке

Ханука, также известная как Праздник Огня, – это важный еврейский праздничный период, продолжающийся от 25-го окончательного месяца Кислева до 2-го месяца Тевета.

Люди собрались в центре Одессы на празднование Хануки. Фото: Новини.LIVE

Чудо Хануки

Ханука имеет свои корни в произошедшем в Иерусалиме во II веке до н.э. Во время восстания Маккавеев восемь братьев и их отец освободили храм от империи Селевкидов. Это освобождение и чудо воспламенения свечей на восьми дней стали основой празднования.

Согласно истории, после освобождения храма в храме нашли только одну свечу, которой хватило бы на один день. Однако она горела восемь дней, пока не был изготовлен новый запас масла.

Традиционная менора. Фото: Новини.LIVE

Зажигание свечей на ханукии

Основная традиция Хануки – зажжение свечей на специальном подсвечнике, который называется менора или ханукия. Каждый день праздника зажигается одна свеча, придавая свет и веру.