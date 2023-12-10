В Одесі запалили свічку менори на честь свята Хануки — деталі

Менора в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 грудня, на Приморському бульварі Одеси, запалили четверту свічку менори. Одеса традиційно відзначає свято Хануки разом з усіма юдеями.

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на Приморському бульварі, щоб зафільмувати процес запалення свічки на ханукії.

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Святкування Хануки в Одесі

На Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку сьогодні можна було спостерігати одразу дві ханукії. Одна вже традиційно електрична і друга, що складається зі свічок. Менора це символ світла та традицій єврейського свята. Після прочитання молитви запалив чергову свічку головний рабин Одеси та Півдня України, Авраам Вольф.

"Ми впевнені, що маленький вогонь, переможе велике зло. Україна, завжди була і залишається вірним другом єврейського народу, і я впевнений, що ці дві країни обов’язково здобудуть перемогу над ворогом", — зазначив Авраам Вольф.

Головний рабин Одеси та Півдня України Авраам Вольф. Фото: Новини.LIVE

Від імені керівництва міста привітав євреїв зі святом депутат Одеської міської ради Павло Вугельман.

"Коли ми віримо, і коли Бог з нами, будь-який ворог нам не страшний. Ми впевнені, що дуже скоро завдяки світлу у наших серцях та ЗСУ ми переможемо. Зі святом!" — зазначив депутат.

Депутат Одеської міської ради Павло Вугельман. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про Хануку

Ханука, також відома як Свято Вогню, – це важливий єврейський святковий період, що триває від 25-го кінцевого місяця Кіслева до 2-го місяця Тевета.

Люди зібралися в центрі Одеси на святкування Хануки. Фото: Новини.LIVE

Чудо Хануки

Ханука має своє коріння у події, що сталася в Єрусалимі в II столітті до н.е. Під час повстання Маккавеїв восьмеро братів та їх батько визволили храм від імперії Селевкідів. Це визволення та чудо запалення свічок на вісім днів стали основою святкування.

Згідно з історією, після визволення в храмі знайшли лише одну свічку, якої вистачило б на один день. Однак вона горіла вісім днів, доки не було виготовлено новий запас оливи.

Традиційна менора. Фото: Новини.LIVE

Запалення свічок на ханукії

Основна традиція Хануки – запалення свічок на спеціальному свічнику, який називається менора або ханукія. Кожного дня свята запалюється одна свічка, додаючи світла та віри.

