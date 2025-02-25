Одесситы снова без света

В Одессе ввели ограничения по свету — кто будет без электричества
Из-за последствий дроновых атак на энергообъекты в Одесской области оператор системы распределения вынужденно обесточит часть потребителей — как промышленных, так и бытовых. Сейчас в нашем регионе продолжаются ремонтные работы.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Работы продолжаются
Сейчас на энергообъектах Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. В связи с этим в Укрэнерго просят не включать сегодня несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 24:00.
"Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 24:00", — говорится в сообщении.
Потребление энергии снизилось
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 25 февраля, его уровень был на 4,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений — существенное потепление в части регионов Украины, отмечают в Укрэнерго. Вчера, 24 февраля, суточный максимум применения света был зафиксирован вечером, однако и он был на 1,5% ниже, чем в пятницу.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах мобильной связи. А также об украинцах, которым блокируют счета за рубежом.
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