Одесситы снова без света

Лампочка горит. Фото иллюстративное: joom

Из-за последствий дроновых атак на энергообъекты в Одесской области оператор системы распределения вынужденно обесточит часть потребителей — как промышленных, так и бытовых. Сейчас в нашем регионе продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Читайте также:

Работы продолжаются

Сейчас на энергообъектах Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. В связи с этим в Укрэнерго просят не включать сегодня несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 24:00.

"Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Потребление энергии снизилось

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 25 февраля, его уровень был на 4,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений — существенное потепление в части регионов Украины, отмечают в Укрэнерго. Вчера, 24 февраля, суточный максимум применения света был зафиксирован вечером, однако и он был на 1,5% ниже, чем в пятницу.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах мобильной связи. А также об украинцах, которым блокируют счета за рубежом.