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В Одессе ввели ограничения по свету — кто будет без электричества

25 февраля 2025 11:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситы снова без света
Лампочка горит. Фото иллюстративное: joom
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за последствий дроновых атак на энергообъекты в Одесской области оператор системы распределения вынужденно обесточит часть потребителей — как промышленных, так и бытовых. Сейчас в нашем регионе продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Работы продолжаются

Сейчас на энергообъектах Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. В связи с этим в Укрэнерго просят не включать сегодня несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 24:00.

"Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Потребление энергии снизилось

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 25 февраля, его уровень был на 4,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений — существенное потепление в части регионов Украины, отмечают в Укрэнерго. Вчера, 24 февраля, суточный максимум применения света был зафиксирован вечером, однако и он был на 1,5% ниже, чем в пятницу.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах мобильной связи. А также об украинцах, которым блокируют счета за рубежом.

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