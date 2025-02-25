Одесити знову без світла

Лампочка горить. Фото ілюстративне: joom

Через наслідки дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області оператор системи розподілу вимушено знеструмить частину споживачів — як промислових, так і побутових. Наразі у нашому регіоні тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє Укренерго.

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Роботи тривають

Наразі на енергооб’єктах Одеської області тривають аварійно-відновлювальні роботи. Через це в Укренерго просять не вмикати сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно у період з 15:00 до 24:00.

"Необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 15:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Споживання енергії знизилося

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 25 лютого, його рівень був на 4,1% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. Причина таких змін — суттєве потепління у частині регіонів України, зазначають в Укренерго. Вчора, 24 лютого, добовий максимум застосування світла був зафіксований увечері, проте й він був на 1,5% нижчим, ніж у п'ятницю.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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