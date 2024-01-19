В Одессе задержали мужчину, запустившего салют в жилом квартале

Полиция задержала нарушителя. Фото: Нацполиция

Полицейские разоблачили жителя Одессы, запустившего фейерверк в жилом квартале. Мужчину нашли с помощью видео, опубликованных в Интернете.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Что известно об инциденте

Вечером 15 января местный житель запустил фейерверки во дворах домов на Люстдорфской дороге. Видео с этим выложили в Интернет жители домов, которые увидели правоохранители. С помощью этого удалось установить личность нарушителя.

На месте инцидента полиция обнаружила коробку из-под салюта с отверстиями от 20 выстрелов. Мужчину задержали через несколько дней.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Свою вину нарушитель признал. Следствие продолжается.

Напомним, в Украине до полномасштабной войны с Россией во время празднования Нового года и Рождества было привычной практикой использования пиротехники. Однако в этом году салюты и петарды строго-настрого запрещены, за них уже активно взимают немалые штрафы.

Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.