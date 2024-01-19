В Одесі затримали чоловіка, який запустив салют у житловому кварталі

Поліція затримала порушника. Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили мешканця Одеси, який запустив феєрверк у житловому кварталі. Чоловіка знайшли за допомогою відео, які опублікували в Інтернеті.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Що відомо про інцидент

Ввечері 15 січня місцевий мешканець запустив феєрверки у дворах будинків на Люстдорфській дорозі. Відео з цим виклали в Інтернет жителі будинків, яке побачили правоохоронці. За допомогою цього вдалося встановити особу порушника.

На місці інциденту поліція знайшла коробку з-під салюту з отворами від 20 пострілів. Чоловіка затримали за кілька днів.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Свою провину порушник визнав. Слідство триває.

Нагадаємо, в Україні до повномасштабної війни з Росією під час святкування Нового року та Різдва було звичною практикою використання піротехніки. Проте цьогоріч салюти та петарди суворо заборонені, за них вже активно стягують чималі штрафи.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.