В Одессе задержали псевдоминира: какое наказание ждет парня

Одессит несколько раз "заминировал" ТЦ

В Одессе задержали звонившего на 102 мужчину и сообщал о подготовке взрыва в одном из торговых центров. За совершенное ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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"Заминировал" ТЦ

На спецлинию "102" поступило несколько телефонных звонков с сообщением о готовящемся взрыве в одном из торговых центров на проспекте Небесной Сотни. Немедленно были вызваны правоохранители, сотрудники Кинологического центра и управления взрывотехнической службы, обследовавшие заведение. Однако никаких взрывных устройств или других опасных предметов не обнаружено. После этого было установлено лицо, предоставившее ложную информацию — 18-летнего жителя Киевского района города.

Какое наказание ждет "шутника"

Правоохранители изъяли у правонарушителя мобильный телефон, с помощью которого он совершил противоправные действия. Мотивы правонарушения будут устанавливаться в ходе следствия. При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими, следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке, а следователи хлопочут в суде об избрании ему меры пресечения.

Напомним, во Львове сообщали о "заминировании" здания Ратуши, где расположен городской совет. Проводилась эвакуация всех работников горсовета, а взрывотехники осматривали помещение.