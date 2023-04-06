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В Одесі затримали псевдомінера: яке покарання чекає на хлопця

6 квітня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесит кілька разів "замінував" ТЦ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Одесі затримали чоловіка який телефонував на 102 та повідомляв про підготовку вибуху в одному з торговельних центрів. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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На спецлінію "102" надійшло кілька телефонних дзвінків із повідомленням про підготовку вибуху в одному з торговельних центрів на проспекті Небесної Сотні. Негайно були викликані правоохоронці, працівники Кінологічного центру та управління вибухотехнічної служби, які обстежили заклад. Проте жодних вибухових пристроїв чи інших небезпечних предметів не виявлено. Після цього було встановлено особу, яка надала неправдиву інформацію — 18-річного жителя Київського району міста.

Яке покарання чекає на "жартівника"

Правоохоронці вилучили у правопорушника мобільний телефон, за допомогою якого він скоїв протиправні дії. Мотиви правопорушення встановлюватимуть у ході слідства. За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років. Правопорушник затриманий в процесуальному порядку, а слідчі клопочуть в суді про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Львові повідомляли про "замінування" будівлі Ратуші, де розташована міська рада. Проводилася евакуація усіх працівників міськради, а вибухотехніки оглядали приміщення.

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