В Одессе задержан наемный убийца: мужчина был в международном розыске

Задержание преступника. Фото иллюстративное: ГУНП

Оперативники Национальной полиции Украины задержали гражданина Турции, находившегося в международном розыске за убийство одного из его деловых партнеров, а также ранения другого. Украинские полицейские задержали его в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Заказчик убийства скрывался от правоохранительных органов сразу после совершения преступления и уехал из Турции. Его объявили в международный розыск. Полиция смогла установить местонахождение злоумышленника и задержать его в Одессе.

Подозреваемый имел споры со своими партнерами, и через посредника заказал их убийство. Один из партнеров погиб, а другой остался парализованным.

Наемный убийца. Фото: ГУНП в Одесской области

Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией. Согласно законодательству Турецкой Республики, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Ровенской области мужчина убил свою беременную жену во время ссоры. О совершенном полиции рассказала мать женщины.

Между тем, демонстративный ответ финансиста ППК "Вагнер" Евгения Пригожина на убийство российского пропагандиста Владлена Татарского указывает на то, что Пригожин, вероятно, считает, что нападение было частично направлено против него самого.