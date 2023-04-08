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В Одесі затримано найманого вбивцю: чоловій був в міжнародному розшуку

8 квітня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Затримання злочинця. Фото ілюстративне: ГУНП
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Оперативники Національної поліції України затримали громадянина Туреччини, який був у міжнародному розшуку за вбивство одного з його ділових партнерів, а також поранення іншого.  Українські поліцейські затримали його в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Замовник вбивства переховувався від правоохоронних органів відразу після скоєння злочину та виїхав із Туреччини. Тож його оголосили в міжнародний розшук. Поліція змогла встановити місцеперебування зловмисника і затримати його в Одесі.

Підозрюваний мав бізнесові спори зі своїми партнерами, і через посередника замовив їх вбивство. Один з партнерів загинув, а інший залишився паралізованим.

Найманий вбивця. Фото: ГУНП в Одеській області

Наразі вирішується питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією. Згідно із законодавством Турецької Республіки,  зловмиснику загрожує  довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік убив свою вагітну дружину під час сварки. Про скоєне поліції розповіла мати жінки.  

Тим часом демонстративна відповідь фінансиста ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського вказує на те, що Пригожин, ймовірно, вважає, що напад був частково спрямований проти нього самого.

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