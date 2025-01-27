Человеком на протезе, которого сбило авто в Одессе, мог быть военный

Момент ДТП в Одессе, где сбили человека на протезе. Фото: Скриншот

В Одессе произошло ДТП, в котором, согласно видео, которое публикуют местные Telegram-каналы, автомобиль сбил пешехода. По предварительным данным — это мог быть военный на протезе.

О ДТП сообщают в соцсетях.

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Подробности ДТП

К сожалению, из первых кадров видео точно не понятно — сначала машина сбила пешехода, или наезд на него стал результатом предыдущего скандала.

По крайней мере на видео можно разглядеть, как машина толкает человека, а пострадавший встает, и ложится на капот, чтобы водитель не смог скрыться с места происшествия.

К пострадавшему впоследствии присоединяются свидетели, но водителю машины удается всех объехать и скрыться с места ДТП.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине на отрезке участка трассы Киев-Чоп произошло смертельное ДТП. Возле села Тухолька легковушка столкнулась с автобусом.

А еще стало известно, что Кабинет Министров Украины внес изменения в правила дорожного движения. Отныне водителям, которые попали в аварию можно не вызывать полицию и покинуть место аварии.