Людиною на протезі, якого збило авто в Одесі, міг бути військовий

Момент ДТП в Одесі, де збили людину на протезі. Фото: Скриншот

В Одесі сталось ДТП, в якому, згідно з відео, що публікують місцеві Telegram-канали, автівка збила пішохода. За попередніми даними — це міг бути військовий на протезі.

Про ДТП повідомляють у соцмережах.

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Подробиці ДТП

Нажаль, з перших кадрів відео достеменно не зрозуміло, чи спершу машина збила пішохода, чи наїзд на нього став результатом попереднього скандалу.

Принаймні на відео можна розгледіти, як машина штовхає людину, а постраждалий встає, та лягає на капот, щоб водій не зміг втекти з місця пригоди.

До постраждалого згодом приєднуються свідки, але водію автівки вдається всіх об'їхати й втекти з місця ДТП.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині на відрізку ділянки траси Київ-Чоп сталась смертельна ДТП. Біля села Тухолька легковик зіткнувся з автобусом.

А ще стало відомо, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Відтепер водіям, які потрапили в аварію можна не викликати поліцію та покинути місце аварії.