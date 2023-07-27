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В Одессе увеличили финансирование военных подразделений ПВО

27 июля 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе увеличили финансирование военных подразделений ПВО
Заседание исполнительного комитета в Одессе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На внеочередном заседании исполнительного комитета Одесского городского совета было принято решение об изменениях в городских программах "Безопасный город" и помощи ТрО. Финансирование было увеличено военным подразделениям ПВО и мобильно-огневым группам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Одесский исполком увеличил финансирование военным подразделениям ПВО и мобильно-огневым группам на сумму 43,2 млн гривен и 150 млн гривен соответственно. В целом финансирование целевой программы выросло почти на 200 млн гривен.

"Это проработанные обращения, поступившие на сегодняшний день. По мере поступления заявок финансирование программ будет увеличиваться. Также мы вносим изменения в социальную программу — увеличиваем на 100 млн гривен расходы на материальную помощь лицам, жилье которых пострадало от вооруженной агрессии России", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

На осуществление этих изменений средства были перераспределены по другим, менее приоритетным в настоящее время статьям расходов.

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