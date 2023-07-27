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В Одесі збільшили фінансування військових підрозділів ППО

27 липня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі збільшили фінансування військових підрозділів ППО
Засідання виконавчого комітету в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На позачерговому засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради було ухвалено рішення щодо змін у міських програмах "Безпечне місто" та допомоги ТрО. Фінансування збільшили військовим підрозділам ППО та мобільно-вогневим групам.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Одеський виконком збільшив фінансування військовим підрозділам ППО та мобільно-вогневим групам на суму 43,2 млн гривень та 150 млн гривень відповідно. Загалом фінансування цільової програми зросло на  майже 200 млн гривень.

"Це опрацьовані звернення, які надійшли на сьогодні. В міру надходження заявок фінансування програм буде збільшуватися. Також ми вносимо зміни в соціальну програму — збільшуємо на 100 млн гривень видатки на матеріальну допомогу особам, житло яких постраждало від збройної агресії Росії", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

На здійснення цих змін кошти були перерозподілені з інших, менш пріоритетних на сьогодні статей видатків. 

Нагадаємо, в Одесі встановили тариф на паркування. Відтак автовласники матимуть змогу заплатити у три різні способи: погодинно, за місяць та за рік. Скільки коштуватиме паркування — читайте в матеріалі.

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