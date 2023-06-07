В Одессе собирают гуманитарку для людей из Херсона: куда нести

Прием гуманитарной помощи. Фото: google

После подрыва дамбы Каховской ГЭС часть Херсонской области затопило. В целом Одесчина планирует принять несколько тысяч жителей Херсонской области. Пока все желающие имеют возможность поддержать эвакуированных гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В настоящее время много обращений от горожан, куда нести помощь для эвакуированных из Херсона. Вы можете привозить или приносить вещи, одежду, др. в городской гуманитарный центр, филиалы которого есть во всех четырех районах города! Там будут установлены указатели: СБОР помощи для жителей Херсона", — говорится в сообщении.

Муниципальные гуманитарные центры расположены по следующим адресам:

Муниципальный гуманитарный центр Киевского района: Люстдорфская дорога, 33, Одесская общеобразовательная школа № 27 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области;

Муниципальный гуманитарный центр Хаджибейского (ранее Малиновского) района: сквер Георгия Гамова, 3; Одесская народная церковь (по согласию БФ "Добрый Самарянин");

Муниципальный гуманитарный центр Приморского района ул. Ришельевская, 18 (Одесская специализированная школа № 117 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области);

Муниципальный гуманитарный центр Пересыпского (ранее Суворовского) района: ул. Махачкалинская, 4; Одесский лицей №22 Одесского городского совета.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Подрыв дамбы в Херсонской области был сделан, чтобы повлиять на движение Сил обороны. Впрочем, россияне не рассчитали силу взрыва на Каховской ГЭС. Наталья Гуменюк подробнее рассказала о причинах террористических действий РФ.