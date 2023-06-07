В Одессе собирают гуманитарку для людей из Херсона: куда нести
После подрыва дамбы Каховской ГЭС часть Херсонской области затопило. В целом Одесчина планирует принять несколько тысяч жителей Херсонской области. Пока все желающие имеют возможность поддержать эвакуированных гуманитарной помощью.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"В настоящее время много обращений от горожан, куда нести помощь для эвакуированных из Херсона. Вы можете привозить или приносить вещи, одежду, др. в городской гуманитарный центр, филиалы которого есть во всех четырех районах города! Там будут установлены указатели: СБОР помощи для жителей Херсона", — говорится в сообщении.
Муниципальные гуманитарные центры расположены по следующим адресам:
- Муниципальный гуманитарный центр Киевского района: Люстдорфская дорога, 33, Одесская общеобразовательная школа № 27 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области;
- Муниципальный гуманитарный центр Хаджибейского (ранее Малиновского) района: сквер Георгия Гамова, 3; Одесская народная церковь (по согласию БФ "Добрый Самарянин");
- Муниципальный гуманитарный центр Приморского района ул. Ришельевская, 18 (Одесская специализированная школа № 117 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области);
- Муниципальный гуманитарный центр Пересыпского (ранее Суворовского) района: ул. Махачкалинская, 4; Одесский лицей №22 Одесского городского совета.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.
Подрыв дамбы в Херсонской области был сделан, чтобы повлиять на движение Сил обороны. Впрочем, россияне не рассчитали силу взрыва на Каховской ГЭС. Наталья Гуменюк подробнее рассказала о причинах террористических действий РФ.