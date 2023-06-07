В Одесі збирають гуманітарку для людей з Херсонщини: куди нести

Приймання гуманітарної допомоги. Фото: google

Після підриву греблі Каховської ГЕС частину Херсонщини затопило. Загалом Одещина планує прийняти кілька тисяч мешканців Херсонської області. Наразі всі охочі мають можливість підтримати евакуйованих гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Наразі багато звернень від містян, куди нести допомогу для евакуйованих із Херсонщини. Ви можете привозити чи приносити речі, одяг, ін. до міського гуманітарного центру, філіали якого є у всіх чотирьох районах міста! Там будуть встановлені покажчики: ЗБІР допомоги для жителів Херсонщини", — йдеться в повідомленні.

Муніципальні гуманітарні центри розташовані за такими адресами:

Муніципальний гуманітарний центр Київського району: Люстдорфська дорога, 33, Одеська загальноосвітня школа № 27 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;

Муніципальний гуманітарний центр Хаджибейського (раніше Малиновського) району: сквер Георгія Гамова, 3; Одеська народна церква (за згодою БФ "Добрий Самарянин");

Муніципальний гуманітарний центр Приморського району: вул. Рішельєвська, 18 (Одеська спеціалізована школа № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області);

Муніципальний гуманітарний центр Пересипського (раніше Суворовського) району: вул. Махачкалинська, 4; Одеський ліцей № 22 Одеської міської ради.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Підрив дамби на Херсонщині був зроблений, аби вплинути на рух Сил оборони. Утім, росіяни не розрахували силу вибуху на Каховській ГЕС. Наталя Гуменюк детальніше розповіла про причини терористичних дій РФ.