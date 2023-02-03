В Одессе появились бесплатные точки доступа Wi-Fi: где их искать

Без света зоны с интернетом будут работать до 4 часов

Для непрерывного доступа в Интернет в Одессе появилось несколько десятков Wi-Fi-зон. Выйти в сеть можно будет абсолютно бесплатно.

Об этом сообщили на странице в facebook Укртелеком.

Оператор обеспечивает предоставление бесплатного Wi-Fi из собственных телекоммуникационных шкафов даже в условиях временного отсутствия электропитания. При отсутствии в городе электроэнергии услуга доступна в течение 2-4 часов.

Такие телекоммуникационные шкафы обозначены соответствующими наклейками, чтобы вы могли их найти и понять, что именно здесь при необходимости можно воспользоваться интернетом. Поэтому пользуйтесь интернетом на скорости до 20 Мбит/с со средним радиусом до 10 метров от такого шкафа. Важно! Фактическая скорость и радиус определяются количеством потребителей, одновременно пользующихся доступом и техническими параметрами устройства потребителя", — говорится в сообщении.

Где искать зоны Wi-Fi

Ознакомьтесь с перечнем адресов, где есть техническая возможность подключения к энергонезависимому бесплатному Wi-Fi можно на онлайн карте. Также есть возможность скачать список адресов.

Всего должно было установить более 700 точек доступа в 5 городах Украины. Кроме Одессы, такие зоны появятся в Киеве, Днепре, Львове и Харькове.

Какие провайдеры работают без электроэнергии

При отключениях света можно воспользоваться такими вариантами Интернета, как:

ADSL от Укртелекома;

спутниковым интернетом от Датагруп;

спутниковой станцией от Starlink.

Также Интернет будет работать, если у вас есть альтернативный источник энергии и оптоволокно провайдера.

Что делать при отсутствии связи и интернета

Из-за нехватки электроэнергии люди не могут узнать сигналы тревоги или отбой. На этот случай можно воспользоваться программой Радио, которая есть во всех телефонах. Чтобы поймать сигнал, следует использовать проводные наушники.

Где зарядить гаджеты

Отметим, что с начала блекаутов пунктами несокрушимости в Одессе воспользовались несколько тысяч одесситов. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте. В городе их уже больше 300.