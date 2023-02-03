В Одесі з'явились безплатні точки доступу Wi-Fi: де їх шукати
Для безперервного доступу до Інтернету в Одесі з’явилось кілька десятків Wi-Fi-зон. Вийти в мережу можна буде абсолютно безплатно.
Про це повідомили на сторінці в facebook Укртелеком.
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Оператор забезпечує надання безплатного Wi-Fі з власних телекомунікаційних шаф навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення. За відсутності у місті електроенергії послуга доступна протягом 2-4 годин.
"Такі телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками, щоб ви могли їх знайти і зрозуміти, що саме тут за потреби можна скористатися інтернетом. Тож користуйтеся інтернетом на швидкості до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до 10 метрів від такої шафи. Важливо! Фактична швидкість та радіус визначаються кількістю споживачів, що одночасно користуються доступом та технічними параметрами пристрою споживача", — йдеться в повідомленні.
Де шукати зони Wi-Fі
Ознайомтесь з переліком адрес, де є технічна можливість підключення до енергонезалежного безплатного WI-FI можна на онлайн карті. Також є можливість завантажити список адрес.
Всього мали встановити понад 700 точок доступу у 5 містах України. Окрім Одеси такі зони з'являться у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові.
Які провайдери працюють без електроенергії
При відключеннях світла можна скористатися такими варіантами інтернету, як:
- ADSL від Укртелекому;
- супутниковим інтернетом від Датагруп;
- супутниковою станцією від Starlink.
Також Інтернет працюватиме, якщо у вас є альтернативне джерело енергії та оптоволокно провайдера.
Що робити у разі відсутності зв'язку та інтернету
Через нестачу електроенергії люди не можуть дізнатися про сигнали тривоги або відбій. На такий випадок можна скористатися програмою Радіо, яка є у всіх телефонах. Для того, аби зловити сигнал, слід використовувати провідні навушники.
Де зарядити гаджети
Зазначимо, що від початку блекаутів пунктами незламності в Одесі скористались кілька тисяч одеситів. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті. В місті їх вже понад 300.