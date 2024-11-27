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В Одессе появились в продаже живые елки — цены впечатляют

27 ноября 2024 15:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе начали продавать елки — цены, фото
В Одессе начали продавать елки. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Возле ТЦ Сити Центр в Одессе открылась первая в этом году локация по продаже елок. Цены "кусаются", но покупателей это не останавливает.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте продаж и пообщались с продавцами.

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Стоимость елок зависит от размера. Наименьшее, высотой в метр, можно приобрести за 2 тыс. грн. За самую высокую — трехметровую — придется выложить 6 тыс. грн. По словам предпринимателей, цены значительно выросли по сравнению с прошлым годом.

В Одессе появились в продаже живые елки - цены впечатляют - фото 1
В Одессе начали продавать елки. Фото: Новини.LIVE

"В том году, например, привезти елку из Киева в Одессу стоило в районе 10 тыс. грн за машину. В этом году уже 15 тыс.", — рассказывает продавец елок.

Помимо затрат на логистику и растаможку (елки везут из Австрии и Дании), на цену влияет рост стоимости аренды торговых площадей.

В Одессе появились в продаже живые елки - цены впечатляют - фото 2
В Одессе начали продавать елки. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, высокие цены не останавливают одесситов. Несмотря на то, что локация открылась только вчера, покупателей уже немало. Хотя, конечно, пик продаж еще впереди.

"Все зависит от календаря. Есть люди, которые празднуют Рождество в декабре, есть те, кто в январе. Но больше продаж начинается в декабре, где-то с 15 числа", — говорит продавец.

Тем временем у моря в Одессе уже установили елку.

Напомним, в Киеве назвали условия, при которых установят городскую елку. А в Харькове елка уже появилась на одной из станций метро.

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