В Одесі почали продавати ялинки — ціни, фото

В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають
Біля ТЦ Сіті Центр в Одесі відкрилася перша цього року локація з продажу ялинок. Ціни "кусаються", але покупців це не зупиняє.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці продажу й поспілкувалися з продавцями.
Ціни на святковий настрій
Вартість ялинок залежить від розміру. Найменшу, висотою у метр, можна придбати за 2 тис. грн. За найвищу — триметрову — доведеться викласти 6 тис. грн. За словами підприємців, ціни значно виросли порівняно з минулим роком.
"Того року, наприклад, привезти ялинку з Києва в Одесу коштувало в районі 10 тис. грн за машину. Цього року — вже 15 тис.", — розповідає продавець ялинок.
Крім витрат на логістику й розмитнення (ялинки везуть з Австрії та Данії), на ціну впливає також зростання вартості оренди торгових площ.
Втім, високі ціни не зупиняють одеситів. Попри те, що локація відкрилася лише вчора, покупців вже немало. Хоча, звісно, пік продаж ще попереду.
"Все залежить від календаря. Є люди, які святкують Різдво у грудні, є ті, хто у січні. Але найбільше продажів починається у грудні, десь з 15 числа", — говорить продавець.
Тим часом, біля моря в Одесі вже встановили ялинку.
Нагадаємо, у Києві назвали умови, за яких встановлять міську ялинку. А у Харкові ялинка вже з'явилася на одній із станцій метро.
Читайте Новини.LIVE!