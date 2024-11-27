В Одесі почали продавати ялинки — ціни, фото

В Одесі почали продавати ялинки. Фото: Новини.LIVE

Біля ТЦ Сіті Центр в Одесі відкрилася перша цього року локація з продажу ялинок. Ціни "кусаються", але покупців це не зупиняє.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці продажу й поспілкувалися з продавцями.

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Вартість ялинок залежить від розміру. Найменшу, висотою у метр, можна придбати за 2 тис. грн. За найвищу — триметрову — доведеться викласти 6 тис. грн. За словами підприємців, ціни значно виросли порівняно з минулим роком.

В Одесі почали продавати ялинки. Фото: Новини.LIVE

"Того року, наприклад, привезти ялинку з Києва в Одесу коштувало в районі 10 тис. грн за машину. Цього року — вже 15 тис.", — розповідає продавець ялинок.

Крім витрат на логістику й розмитнення (ялинки везуть з Австрії та Данії), на ціну впливає також зростання вартості оренди торгових площ.

В Одесі почали продавати ялинки. Фото: Новини.LIVE

Втім, високі ціни не зупиняють одеситів. Попри те, що локація відкрилася лише вчора, покупців вже немало. Хоча, звісно, пік продаж ще попереду.

"Все залежить від календаря. Є люди, які святкують Різдво у грудні, є ті, хто у січні. Але найбільше продажів починається у грудні, десь з 15 числа", — говорить продавець.

Тим часом, біля моря в Одесі вже встановили ялинку.

Нагадаємо, у Києві назвали умови, за яких встановлять міську ялинку. А у Харкові ялинка вже з'явилася на одній із станцій метро.