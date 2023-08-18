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В Одессе появится еще одно заведение сети McDonald’s где именно

18 августа 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе появится еще одно заведение сети McDonald’s где именно
McDonald’s. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в Одессе состоялось совещание, на котором мэр города Геннадий Труханов и директор ООО "Энерджи Эстейт" Александр Бурым обсудили будущие планы строительства нового McDonald's. Заведение питания должно появиться на 1 ст. Люстдорфская дорога.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Один из основных аспектов, которые были обсуждены во время совещания, — благоустройство территории вокруг нового сооружения. Планируется обратить внимание на озеленение и создание удобных транспортных развязок. Проект развязки перекрестка был тщательно разработан для обеспечения оптимального транспортного потока.

Труханов рассматривает проект
Труханов рассматривает проект развязки перекрестка. Фото: Одесский городской совет

"Когда иностранные компании инвестируют в Украину, это хороший знак. Значит, они не сомневаются в нашей победе. Открытие еще одного McDonald's — это новые рабочие места, налоги в местный бюджет. ект не мешал дорожно-транспортному движению сложного перекрестка", — сказал Геннадий Труханов.

Больше о McDonald's

McDonald's ответил по многочисленным просьбам своих украинских клиентов и обновил меню, добавив туда национальные изюминки. Любители сети теперь могут насладиться картофельными соусами и особым украинским бургером.

Также в 2024 году McDonald's планирует расширение франшизы. Компания создаст новый бренд заведений под названием CosMc's.

Отметим, что в Китае ради рекламы McDonald's выпустил давнюю игру тетрис. Он выглядит большим куриным наггетсом с экраном. Создание игры посвящено годовщине появления "Чикен Макнаггетс" и Международному дню защиты детей.

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