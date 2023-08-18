В Одесі з’явиться ще один заклад мережі McDonald’s: де саме

McDonald's. Фото: google

Сьогодні в Одесі відбулася нарада, на якій мер міста Геннадій Труханов та директор ТОВ "Енерджі Естейт" Олександр Бурим обговорили майбутні плани щодо будівництва нового McDonald’s. Заклад харчування має з'явитись на 1 ст. Люстдорфської дороги.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Один з основних аспектів, які були обговорені під час наради, — це благоустрій території навколо нової споруди. Планується звернути увагу на озелененні та створенні зручних транспортних розв'язок. Проєкт розв'язки перехрестя був ретельно розроблений для забезпечення оптимального транспортного потоку.

Труханов розглядає проєкт розв'язки перехрестя. Фото: Одеська міська рада

"Коли іноземні компанії інвестують в Україну, це гарний знак. Значить, вони не мають сумніву в нашій перемозі. Відкриття ще одного McDonald’s — це нові робочі місця, податки в місцевий бюджет. Наразі головне - ми повинні врахувати всі нюанси, щоб новий об'єкт не заважав дорожньо-транспортному руху складного перехрестя", — сказав Геннадій Труханов.

Більше про McDonald’s

McDonald's відповів на численні прохання своїх українських клієнтів та оновив меню, додавши туди національні родзинки. Шанувальники мережі тепер можуть насолодитися картопляними соусами та особливим українським бургером.

Також у 2024 році McDonald's планує розширення франшизи. Компанія створить новий бренд закладів під назвою CosMc's.

Зазначимо, у Китаї задля реклами McDonald’s випустив давню гру тетріс. Він має вигляд великого курячого нагетса з екраном. Створення гри присвячено річниці появи "Чікен Макнаггетс" та Міжнародному дню захисту дітей.