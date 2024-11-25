В Одессе появился стенд с инструкцией, как действовать в случае ядерного взрыва

Ядерный взрыв. Иллюстративное фото: yamonstro/Depositphotos

В воскресенье, 24 ноября, в одном из магазинов одежды Одессы появился стенд с инструкциями по ядерному взрыву. Там сказано, что нужно иметь людям с собой и какие правила следует знать.

Соответствующее фото публикуют украинские Telegram-каналы, сообщает Новини.LIVE.

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На стенде в магазине написан список вещей, которые должны быть у людей при ядерном взрыве. В частности:

повербанк;

зажигалка;

сменная одежда;

радио, работающее не от электричества;

туристический спальник;

свечи;

мыло;

спички;

вода;

фонарик;

продукты быстрого приготовления.

Стенд в одесском магазине одежды, как действовать при ядерном взрыве. Фото: скриншот

Кроме того, на стенде указаны правила по поводу безопасности воды и пищевых продуктов в случае радиационной аварии:

до тех пор, пока официальные власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, до тех пор только вода в бутылках является безопасной для употребления;

напитки в холодильнике также можно употреблять;

водопроводную воду можно использовать для мытья себя, других бытовых нужд;

пищевые продукты безопасны, если хранились в нормативных контейнерах;

также безопасна пища из холодильника и морозильной камеры;

перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем;

использованную ткань герметично упакуйте и оставьте в недоступном для детей и животных месте.

Также есть дополнительный стенд, на котором подробно расписано, как непосредственно поступать в случае ядерного взрыва. В частности, если человек в помещении, в дороге, на улице или если человек попал в укрытие после взрыва.

Напомним, несколько дней назад в Воздушных силах ВСУ заявили, что 21 ноября россияне впервые запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Однако не сообщили, какое оружие использовали оккупанты. В свою очередь, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко считает, что у россиян действительно была имитация ядерного удара. При этом он призвал украинцев не паниковать.

Также в эфире Вечір.LIVE народный депутат Галина Янченко отметила, что со времен Второй мировой войны в войнах не применялось ядерное оружие. Но если Россия решится это сделать, это может стать началом конца.