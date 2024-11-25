В Одесі з'явився стенд з інструкцією, як діяти у випадку ядерного вибуху

В Одесі з'явився стенд з інструкцією на випадок ядерного вибуху
У неділю, 24 листопада, в одному з магазинів одежі Одеси з'явився стенд з інструкціями на випадок ядерного вибуху. Там сказано, що треба мати людям з собою та які правила варто знати.
Відповідне фото публікують українські Telegram -канали, повідомляє Новини.LIVE.
Що варто знати українцям
На стенді в магазині написано перелік речей, які мають бути в людей у разі ядерного вибуху. Зокрема:
- павербанк;
- запальничка;
- змінний одяг;
- радіо, яке працює не від електрики;
- туристичний спальник;
- свічки;
- мило;
- сірники;
- вода;
- ліхтарик;
- продукти швидкого приготування.
Крім того, на стенді вказано правила щодо безпеки води та харчових продуктів в разі радіаційної аварії:
- допоки офіційна влада не повідомила про безпеки водопровідної води, доти лише вода у пляшках є безпечною для вживання;
- напої у холодильнику також можна вживати;
- водопровідну воду можна використовувати для миття себе, інших побутових потреб;
- харчові продукти безпечні, якщо зберігались в нормативних контейнерах;
- також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери;
- перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником;
- використану тканину герметично запакуйте та залиште у недоступному для дітей та тварин місці.
Також є додатковий стенд, на якому детально розписано, як діяти у разі ядерного вибуху. Зокрема, якщо людина у приміщенні, у дорозі, на вулиці або ж якщо особа потрапила в укриття після вибуху.
Нагадаємо, декілька днів тому у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 21 листопада росіяни вперше запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Проте не повідомили, яку саме зброю використали окупанти. У свою чергу, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій я Гончаренко вважає, що у росіян справді була імітація ядерного удару. При цьому він закликав українців не панікувати.
Також в ефірі Вечір.LIVE народний депутат Галина Янченко зазначила, що з часів Другої світової війни у війнах не застосовували ядерну зброю. Однак якщо Росія наважиться це зробити, це може стати початком кінця.
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