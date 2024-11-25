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В Одесі з'явився стенд з інструкцією на випадок ядерного вибуху

25 листопада 2024 06:49
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
В Одесі з'явився стенд з інструкцією, як діяти у випадку ядерного вибуху
Ядерний вибух. Ілюстративне фото: yamonstro/Depositphotos
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У неділю, 24 листопада, в одному з магазинів одежі Одеси з'явився стенд з інструкціями на випадок ядерного вибуху. Там сказано, що треба мати людям з собою та які правила варто знати.

Відповідне фото публікують українські Telegram -канали, повідомляє Новини.LIVE.

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На стенді в магазині написано перелік речей, які мають бути в людей у разі ядерного вибуху. Зокрема:

  • павербанк;
  • запальничка;
  • змінний одяг;
  • радіо, яке працює не від електрики;
  • туристичний спальник;
  • свічки;
  • мило;
  • сірники;
  • вода;
  • ліхтарик;
  • продукти швидкого приготування.
В Одесі з'явився стенд з інструкцією на випадок ядерного вибуху - фото 1
Стенд в одеському магазині одежі, як діяти у разі ядерного вибуху. Фото: скриншот

Крім того, на стенді вказано правила щодо безпеки води та харчових продуктів в разі радіаційної аварії:

  • допоки офіційна влада не повідомила про безпеки водопровідної води, доти лише вода у пляшках є безпечною для вживання;
  • напої у холодильнику також можна вживати;
  • водопровідну воду можна використовувати для миття себе, інших побутових потреб;
  • харчові продукти безпечні, якщо зберігались в нормативних контейнерах;
  • також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери;
  • перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником;
  • використану тканину герметично запакуйте та залиште у недоступному для дітей та тварин місці.

Також є додатковий стенд, на якому детально розписано, як діяти у разі ядерного вибуху. Зокрема, якщо людина у приміщенні, у дорозі, на вулиці або ж якщо особа потрапила в укриття після вибуху.

Нагадаємо, декілька днів тому у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 21 листопада росіяни вперше запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Проте не повідомили, яку саме зброю використали окупанти. У свою чергу, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій я Гончаренко вважає, що у росіян справді була імітація ядерного удару. При цьому він закликав українців не панікувати.

Також в ефірі Вечір.LIVE народний депутат Галина Янченко зазначила, що з часів Другої світової війни у війнах не застосовували ядерну зброю. Однак якщо Росія наважиться це зробити, це може стати початком кінця.

вибух ядерна зброя війна в Україні ядерна небезпека Росія ядерна війна

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