В Одесі з'явився стенд з інструкцією, як діяти у випадку ядерного вибуху

Ядерний вибух. Ілюстративне фото: yamonstro/Depositphotos

У неділю, 24 листопада, в одному з магазинів одежі Одеси з'явився стенд з інструкціями на випадок ядерного вибуху. Там сказано, що треба мати людям з собою та які правила варто знати.

Відповідне фото публікують українські Telegram -канали, повідомляє Новини.LIVE.

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На стенді в магазині написано перелік речей, які мають бути в людей у разі ядерного вибуху. Зокрема:

павербанк;

запальничка;

змінний одяг;

радіо, яке працює не від електрики;

туристичний спальник;

свічки;

мило;

сірники;

вода;

ліхтарик;

продукти швидкого приготування.

Стенд в одеському магазині одежі, як діяти у разі ядерного вибуху. Фото: скриншот

Крім того, на стенді вказано правила щодо безпеки води та харчових продуктів в разі радіаційної аварії:

допоки офіційна влада не повідомила про безпеки водопровідної води, доти лише вода у пляшках є безпечною для вживання;

напої у холодильнику також можна вживати;

водопровідну воду можна використовувати для миття себе, інших побутових потреб;

харчові продукти безпечні, якщо зберігались в нормативних контейнерах;

також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери;

перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником;

використану тканину герметично запакуйте та залиште у недоступному для дітей та тварин місці.

Також є додатковий стенд, на якому детально розписано, як діяти у разі ядерного вибуху. Зокрема, якщо людина у приміщенні, у дорозі, на вулиці або ж якщо особа потрапила в укриття після вибуху.

Нагадаємо, декілька днів тому у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 21 листопада росіяни вперше запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Проте не повідомили, яку саме зброю використали окупанти. У свою чергу, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій я Гончаренко вважає, що у росіян справді була імітація ядерного удару. При цьому він закликав українців не панікувати.

Також в ефірі Вечір.LIVE народний депутат Галина Янченко зазначила, що з часів Другої світової війни у війнах не застосовували ядерну зброю. Однак якщо Росія наважиться це зробити, це може стати початком кінця.