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В Одессе изменят устав города: как предоставить свои предложения

7 марта 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Предложения и замечания принимаются до 7 апреля
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесса планирует обновить свой Устав, чтобы отразить последние изменения в разных областях жизни города. Устав является основным нормативно-правовым актом городского общества и имеет высшую юридическую силу в системе законов и нормативных актов городского самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Проект новой редакции Устава территориального общества города Одессы был подготовлен по поручению Одесского городского головы Геннадия Труханова. Предложения и замечания по проекту принимаются до 7 апреля 2023 года.

"Если вы хотите отправить свои предложения, рекомендуется оформить их в виде сравнительной таблицы, где указывается раздел, в который предлагаются изменения. Необходимо также указать контактные данные автора предложений. Предложения можно отправить по электронному адресу [email protected] или в печатной форме по адресу: кабинет 206, пл. Думская, 1, г. Одесса", — говорится в сообщении.

Текущему Уставу уже более 10 лет и в некоторых статьях он уже не отвечает новым законам Украины. Как говорили общественные деятели в "конституции города", словосочетание "российская империя" или "империя" упоминается более двух десятков раз, что меньше, чем упоминается слово "Украина". Также в нем указывается, что город был основан в соответствии с указом российской императрицы Екатерины II, который обжалуется современными историками.

После окончательного утверждения проекта устава его вынесут на онлайн общественные обсуждения.

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