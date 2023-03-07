В Одесі змінять статут міста: як надати свої пропозиції
Одеса планує оновити свій Статут, щоб відобразити останні зміни в різних сферах життя міста. Статут є основним нормативно-правовим актом міської громади та має вищу юридичну силу в системі законів та нормативних актів міського самоврядування.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Проєкт нової редакції Статуту територіальної громади міста Одеси було підготовлено за дорученням Одеського міського голови Геннадія Труханова. Пропозиції та зауваження до проєкту приймаються до 7 квітня 2023 року.
"Якщо ви бажаєте надіслати свої пропозиції, рекомендується оформити їх у вигляді порівняльної таблиці, де зазначається розділ, до якого пропонуються зміни. Необхідно також вказати контактні дані автора пропозицій. Пропозиції можна надіслати на електронну адресу [email protected] або в друкованій формі за адресою: кабінет 206, пл. Думська, 1, м. Одеса", — йдеться в повідомленні.
Поточному Статуту вже понад 10 років і в деяких статтях він вже не відповідає новим Законам України. Як казали громадські діячі в "конституції міста" словосполучення "російська імперія" або "імперія" згадується понад два десятки разів, що менше, ніж згадується слово "Україна". Також в ньому вказується, що місто заснували згідно з указом російської імператриці Катерини ІІ, що оскаржується сучасними істориками.
Після остаточного затвердження проєкту статуту, його винесуть на онлайн громадські обговорення.