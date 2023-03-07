В Одесі змінять статут міста: як надати свої пропозиції

Пропозиції та зауваження приймаються до 7 квітня

Одеса планує оновити свій Статут, щоб відобразити останні зміни в різних сферах життя міста. Статут є основним нормативно-правовим актом міської громади та має вищу юридичну силу в системі законів та нормативних актів міського самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Проєкт нової редакції Статуту територіальної громади міста Одеси було підготовлено за дорученням Одеського міського голови Геннадія Труханова. Пропозиції та зауваження до проєкту приймаються до 7 квітня 2023 року.

"Якщо ви бажаєте надіслати свої пропозиції, рекомендується оформити їх у вигляді порівняльної таблиці, де зазначається розділ, до якого пропонуються зміни. Необхідно також вказати контактні дані автора пропозицій. Пропозиції можна надіслати на електронну адресу [email protected] або в друкованій формі за адресою: кабінет 206, пл. Думська, 1, м. Одеса", — йдеться в повідомленні.

Поточному Статуту вже понад 10 років і в деяких статтях він вже не відповідає новим Законам України. Як казали громадські діячі в "конституції міста" словосполучення "російська імперія" або "імперія" згадується понад два десятки разів, що менше, ніж згадується слово "Україна". Також в ньому вказується, що місто заснували згідно з указом російської імператриці Катерини ІІ, що оскаржується сучасними істориками.

Після остаточного затвердження проєкту статуту, його винесуть на онлайн громадські обговорення.