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В Одессе изменится погода — что прогнозируют синоптики

30 января 2024 06:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 января.
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

30 января в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, однако местами небо будет затянуто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют, однако будет сохраняться северо-восточный ветер до 10 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью +1...+3 °С, днем +1...+3 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 30 января

В Украине ожидается солнечная, но холодная погода сегодня, 30 января. Если ночью в некоторых регионах температура воздуха опустится до -8 °С, то днем столбики термометров могут подскочить до +5 °С.

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