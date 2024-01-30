Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 января.

Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

30 января в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, однако местами небо будет затянуто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют, однако будет сохраняться северо-восточный ветер до 10 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +1...+3 °С, днем +1...+3 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 30 января

В Украине ожидается солнечная, но холодная погода сегодня, 30 января. Если ночью в некоторых регионах температура воздуха опустится до -8 °С, то днем столбики термометров могут подскочить до +5 °С.