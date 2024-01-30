Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 січня

В Одесі зміниться погода — що прогнозують синоптики
30 січня 2024 06:43
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 30 січня, в Одесі очікується переважно сонячна погода, однак місцями небо буде затягнуте хмарами. Опадів синоптики не прогнозують, однак зберігатиметься північно-східний вітер до 10 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
- Температура вночі +1...+3 °С, вдень +1...+3 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
- Температура вночі -2...+1 °С, вдень 0...+3 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 30 січня
В Україні очікується сонячна, але холодна погода сьогодні, 30 січня. Якщо вночі в деяких регіонах температура повітря опуститься до -8 °С, то вдень стовпчики термометрів можуть підскочити до позначки +5 °С.
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