Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 січня

Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 січня, в Одесі очікується переважно сонячна погода, однак місцями небо буде затягнуте хмарами. Опадів синоптики не прогнозують, однак зберігатиметься північно-східний вітер до 10 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +1...+3 °С, вдень +1...+3 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі -2...+1 °С, вдень 0...+3 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 30 січня

В Україні очікується сонячна, але холодна погода сьогодні, 30 січня. Якщо вночі в деяких регіонах температура повітря опуститься до -8 °С, то вдень стовпчики термометрів можуть підскочити до позначки +5 °С.