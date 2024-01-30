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В Одесі зміниться погода — що прогнозують синоптики

30 січня 2024 06:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 січня
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 30 січня, в Одесі очікується переважно сонячна погода, однак місцями небо буде затягнуте хмарами. Опадів синоптики не прогнозують, однак зберігатиметься північно-східний вітер до 10 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі +1...+3 °С, вдень +1...+3 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі -2...+1 °С, вдень 0...+3 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 30 січня

В Україні очікується сонячна, але холодна погода сьогодні, 30 січня. Якщо вночі в деяких регіонах температура повітря опуститься до -8 °С, то вдень стовпчики термометрів можуть підскочити до позначки +5 °С.

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