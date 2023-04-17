В Одессе изменится погода: синоптики прогнозируют потепление
Синоптики прогнозируют потепление в Одессе. А в Одесской области ночью и утром местами возможен туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды по Одессе
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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
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Ветер восточный, 9-14 м/с.
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Температура ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С.
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Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
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Влажность воздуха — 65%.
Прогноз погоды в Одесской области
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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
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Ветер восточный, 9-14 м/с.
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Температура ночью 5-10°С тепла, днем 12-17°С.
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На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
В понедельник, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории сухо. Столбики термометров в Закарпатье и в Крыму достигнут 18 градусов.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.