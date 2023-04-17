Одесситка кормит птиц у моря. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют потепление в Одессе. А в Одесской области ночью и утром местами возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды по Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 65%.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем 12-17°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В понедельник, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории сухо. Столбики термометров в Закарпатье и в Крыму достигнут 18 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.