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В Одессе изменится погода: синоптики прогнозируют потепление

17 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики прогнозируют потепление в Одессе
Одесситка кормит птиц у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют потепление в Одессе. А в Одесской области ночью и утром местами возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды по Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

  • Ветер восточный, 9-14 м/с.

  • Температура ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С.

  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

  • Влажность воздуха — 65%.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

  • Ветер восточный, 9-14 м/с.

  • Температура ночью 5-10°С тепла, днем 12-17°С.

  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В понедельник, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории сухо. Столбики термометров в Закарпатье и в Крыму достигнут 18 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.

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