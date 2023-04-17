Синоптики прогнозують потепління в Одесі

Одеситка годує птахів біля моря. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують в Одесі потепління. А на Одещині вночі та вранці місцями можливий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди по Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 12-14°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт.ст.

Вологість повітря — 65%.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 12-17°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області.Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У понеділок, 17 квітня, у західних та південних областях України очікуються дощі, на решті території — сухо. Стовпчики термометрів на Закарпатті та в Криму сягнуть 18 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.