Синоптики прогнозують потепління в Одесі

В Одесі зміниться погода: синоптики прогнозують потепління
Синоптики прогнозують в Одесі потепління. А на Одещині вночі та вранці місцями можливий туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди по Одесі
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Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
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Вітер східний, 9-14 м/с.
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Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 12-14°С.
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Атмосферний тиск — 764 мм рт.ст.
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Вологість повітря — 65%.
Прогноз погоди по Одеській області
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Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
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Вітер східний, 9-14 м/с.
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Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 12-17°С.
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На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
У понеділок, 17 квітня, у західних та південних областях України очікуються дощі, на решті території — сухо. Стовпчики термометрів на Закарпатті та в Криму сягнуть 18 градусів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.