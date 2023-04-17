Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі зміниться погода: синоптики прогнозують потепління arrow

В Одесі зміниться погода: синоптики прогнозують потепління

17 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики прогнозують потепління в Одесі
Одеситка годує птахів біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують в Одесі потепління. А на Одещині вночі та вранці місцями можливий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

Читайте також:

Прогноз погоди по Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

  • Вітер східний, 9-14 м/с.

  • Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 12-14°С.

  • Атмосферний тиск — 764 мм рт.ст.

  • Вологість повітря — 65%. 

Прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

  • Вітер східний, 9-14 м/с.

  • Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 12-17°С.

  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області.Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У понеділок, 17 квітня, у західних та південних областях України очікуються дощі, на решті території — сухо. Стовпчики термометрів на Закарпатті та в Криму сягнуть 18 градусів. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр

Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB