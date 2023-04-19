Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 апреля.

Сегодня в Одессе ожидается дождь. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что в Одессе весь день небо будет покрыто облаками. С середины дня и до его конца пройдет сильный дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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сильная облачность;

Ночью без существенных осадков, днем будет идти до самого вечера.

Ночью местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 4-7 м/с;

Температура ночью 9-10°С, днем 10-12°С;

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

Погода в Одессе – 19 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Небо будет облачным;

Ночью без существенных осадков, днем на севере области возможен сильный дождь;

Ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 4-7 м/с;

Температура ночью 8-9°С, днем 10-13°С;

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

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