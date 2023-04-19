Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одессе изменится погода: синоптики советуют не забыть зонтик arrow

В Одессе изменится погода: синоптики советуют не забыть зонтик

19 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 апреля.
Сегодня в Одессе ожидается дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что в Одессе весь день небо будет покрыто облаками. С середины дня и до его конца пройдет сильный дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды по Одессе

  • сильная облачность;
  • Ночью без существенных осадков, днем будет идти до самого вечера.
  • Ночью местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 4-7 м/с;
  • Температура ночью 9-10°С, днем 10-12°С;
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Погода в Одессе – 19 апреля. Фото: meteo.ua
Погода в Одессе – 19 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Небо будет облачным;
  • Ночью без существенных осадков, днем на севере области возможен сильный дождь;
  • Ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 4-7 м/с;
  • Температура ночью 8-9°С, днем 10-13°С;
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Погода в Одесской области – 19 апреля. Фото: meteo.ua
Погода в Одесской области 19 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Синоптики прогнозировали погодные условия на 19 апреля. Вся Украина будет в среду пасмурной, а кое-где будет дождь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB