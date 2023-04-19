Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 апреля.

В Одессе изменится погода: синоптики советуют не забыть зонтик
19 апреля 2023 06:30
Сегодня в Одессе ожидается дождь. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют, что в Одессе весь день небо будет покрыто облаками. С середины дня и до его конца пройдет сильный дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды по Одессе
- сильная облачность;
- Ночью без существенных осадков, днем будет идти до самого вечера.
- Ночью местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 4-7 м/с;
- Температура ночью 9-10°С, днем 10-12°С;
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Прогноз погоды в Одесской области
- Небо будет облачным;
- Ночью без существенных осадков, днем на севере области возможен сильный дождь;
- Ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 4-7 м/с;
- Температура ночью 8-9°С, днем 10-13°С;
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики прогнозировали погодные условия на 19 апреля. Вся Украина будет в среду пасмурной, а кое-где будет дождь.