Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 квітня

В Одесі зміниться погода: синоптики радять не забути парасольку
19 квітня 2023 06:30
Сьогодні в Одесі очікується сильний дощ. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що в Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди по Одесі
- сильна хмарність;
- Вночі без істотних опадів, вдень дощитиме до самого вечора.
- Вночі місцями можливий туман. Вітер південно-східний, 4-7 м/с.;
- Температура вночі 9-10°С, вдень 10-12°С.;
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Прогноз погоди по Одеській області
- Небо цілий день буде вкрито хмарами;
- Вночі без істотних опадів, вдень на півночі області можливий сильний дощ;
- Вночі місцями туман. Вітер південно-східний, 4-7 м/с;
- Температура вночі 8-9°С, вдень 10-13°С;
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики спрогнозували погодні умови на 19 квітня. Вся Україна буде у середу похмурою, а подекуди дощитиме.