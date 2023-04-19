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В Одесі зміниться погода: синоптики радять не забути парасольку

19 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 квітня
Сьогодні в Одесі очікується сильний дощ. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що в Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди по Одесі

  • сильна хмарність;
  • Вночі без істотних опадів, вдень дощитиме до самого вечора.
  • Вночі місцями можливий туман. Вітер південно-східний, 4-7 м/с.;
  • Температура вночі 9-10°С, вдень 10-12°С.;
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Погода в Одесі - 19 квітня. Фото: meteo.ua
Погода в Одесі - 19 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

  • Небо цілий день буде вкрито хмарами;
  • Вночі без істотних опадів, вдень на півночі області можливий сильний дощ;
  • Вночі місцями туман. Вітер південно-східний, 4-7 м/с;
  • Температура вночі 8-9°С, вдень 10-13°С;
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Погода в Одеській області - 19 квітня. Фото: meteo.ua
Погода в Одеській області 19 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики спрогнозували погодні умови на 19 квітня. Вся Україна буде у середу похмурою, а подекуди дощитиме.

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