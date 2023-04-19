Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 квітня

Сьогодні в Одесі очікується сильний дощ. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що в Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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сильна хмарність;

Вночі без істотних опадів, вдень дощитиме до самого вечора.

Вночі місцями можливий туман. Вітер південно-східний, 4-7 м/с.;

Температура вночі 9-10°С, вдень 10-12°С.;

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.

Погода в Одесі - 19 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

Небо цілий день буде вкрито хмарами;

Вночі без істотних опадів, вдень на півночі області можливий сильний дощ;

Вночі місцями туман. Вітер південно-східний, 4-7 м/с;

Температура вночі 8-9°С, вдень 10-13°С;

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.

Погода в Одеській області 19 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики спрогнозували погодні умови на 19 квітня. Вся Україна буде у середу похмурою, а подекуди дощитиме.