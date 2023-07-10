В Одессе снесут некоторые МАФы: в чем причина

Торговые точки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесский горсовет объявил о намерении снести торговые точки в Приморском районе города. Речь идет о демонтаже четырех МАФов.

Об этом стало известно в проекте решения исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Какие МАФы подлежат демонтажу

По сообщению городского совета, эти постройки расположены по следующим адресам:

переулок Вицеадмирала Жукова, 14;

улица Канатная, 100/4;

улица Транспортная, 9;

переулок Новобазарный / улица Конная.

Причиной демонтажа торговых точек является их противоправное размещение и окончание срока действия паспорта привязки и договора. Городской совет предлагает владельцам самостоятельно осуществить демонтаж. Однако если собственники не осуществят износ МАФов вовремя, то они будут демонтированы на средства городского бюджета с возмещением собственникам.

Сколько стоит аренда земли под МАФ

Аренда одного квадратного метра земли для установки киоска площадью до 25 квадратных метров обойдется в 70 гривен, летних площадок — 60 гривен. Аренда места размещения лотка стоит 175 гривен за квадратный метр.

Где в городе больше всего МАФов

Большое сосредоточение временных сооружений наблюдается в Суворовском районе, там их 942, меньше в Малиновском — чуть более 500. Киевский и Приморский районы держатся посередине, там соответственно 752 и 629 МАФов.

Кстати, в городе действует интерактивная карта, где в разделе "Временные постройки" можно увидеть данные о законно установленных киосках. Также указан период аренды и номер договора с горсоветом, тип услуг, предоставляемых МАФ, и его площадь.

Напомним, в Украине народные депутаты намерены изменить правила размещения киосков и парковок. Это прописано в законопроекте №9233, зарегистрированном в парламенте.