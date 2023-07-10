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В Одесі знесуть деякі МАФи: в чому причина

10 липня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі знесуть деякі МАФи: в чому причина
Торговельні точки в Одесі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська міська рада оголосила про намір знести торгові точки у Приморському районі міста. Мова йде про демонтаж чотирьох МАФів.

Про це стало відомо в проєкту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради. 

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Які МАФи підлягають під демонтаж

За повідомленням міської ради, ці споруди розташовані за такими адресами:

  • провулок Віцеадмірала Жукова, 14; 
  • вулиця Канатна, 100/4; 
  • вулиця Транспортна, 9; 
  • провулок Новобазарний / вулиця Кінна.

Причиною для демонтажу торгових точок є їх протиправне розміщення та закінчення терміну дії паспорта прив'язки та договору. Міська рада пропонує власникам самостійно здійснити демонтаж. Однак якщо власники не здійснять зносу МАФів вчасно, то вони будуть демонтовані коштом міського бюджету з відшкодуванням власникам.

Скільки коштує оренда землі під МАФ

Оренда одного квадратного метра землі для встановлення кіоску площею до 25 квадратних метрів коштуватиме 70 гривень, літніх майданчиків — 60 гривень. Оренда місця розміщення лотка коштує 175 гривень за квадратний метр.

Де в місті найбільше МАФів

Велике зосередження тимчасових споруд спостерігається в Суворівському районі, там їх 942, найменше в Малиновському — трохи більш як 500. Київський та Приморський райони тримаються посередині там відповідно 752 та 629 МАФів.

До речі, в місті діє інтерактивна мапа, там у розділі "Тимчасові споруди" можна побачити дані про законно встановлені кіоски. Також зазначено період оренди та номер договору з міськрадою, тип послуг, які надає МАФ, та його площу.

Нагадаємо, в Україні народні депутати мають намір змінити правила розміщення кіосків та паркувальних майданчиків. Це прописано у законопроєкті № 9233, зареєстрованому у парламенті.

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