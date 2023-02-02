В Одессе снизилась заболеваемость Covid-19 и другими ОРВИ

Следует избегать контакта с больными

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась на 22,2% по сравнению с предыдущей. Впрочем, зарегистрировано более двух тысяч случаев ОРВИ, из них более половины больных — дети.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Всего за неделю ОРВИ и гриппом заболели 2157 одесситов, из которых 64,2% составили дети в возрасте до 17 лет. По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и др.).

Как предотвращать заражение гриппом:

избегать контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;

ограничить посещение мест большого скопления людей;

часто проветривать помещение;

часто мыть руки с мылом;

не касаться глаз, носа или рта немытыми руками;

прикрывать нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу после использования нужно выбросить;

если у человека имеются симптомы гриппа, необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров;

полноценно питаться, высыпаться, избегать переутомления.

Ситуация с коронавирусом

В Одессе за прошлую неделю зарегистрировано 90 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них девять детей. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 28,6%, подавляющее большинство пациентов болеют в легкой форме и получают амбулаторное лечение на месте.

Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация. Адреса кабинетов прививок читайте в материале.

Зима — это не только период праздников, отдыха и подарков, но и сезон болезней. Именно зимой мы болеем чаще. Почему ОРВИ чаще проявляется именно зимой, рассказал детский врач Евгений Комаровский.