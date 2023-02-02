В Одесі знизилася захворюваність на Covid-19 та інші ГРВІ

Слід уникати контакту з хворими

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі знизилася на 22,2%, порівняно з попереднім. Втім зареєстровано понад дві тисячі випадків ГРВІ, з них більш як половина хворих — діти.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Всього за тиждень на ГРВІ та грип захворіли 2157 одеситів, з яких 64,2% склали діти віком до 17 років. За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, ріновірус та ін.).

Як запобігати зараженню грипом:

уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;

обмежити відвідини місць великого скупчення людей;

часто провітрювати приміщення;

часто мити руки з милом;

не торкатися очей, носа або рота немитими руками;

прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;

якщо у людини наявні симптоми грипу, необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів;

повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми.

Ситуація з коронавірусом

В Одесі за минулий тиждень зареєстровано 90 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них дев'ять дітей. Порівняно з минулим тижнем, захворюваність знизилася на 28,6%, переважна більшість пацієнтів хворіють у легкій формі та отримують амбулаторне лікування дома.

Інтенсивність росту захворюваності залежить від свідомості населення та виконання простих профілактичних заходів. Це масковий режим, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків, своєчасне звернення за медичною допомогою дотримання самоізоляції та вакцинація. Адреси кабінетів щеплень читайте в матеріалі.

Зима це не тільки період свят, відпочинку та подарунків, а й сезон хвороб. Саме взимку ми хворіємо частіше. Чому ГРВІ частіше проявляється саме взимку, розповів дитячий лікар Євген Комаровський.